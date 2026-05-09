◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

３歳牡馬１６頭立てで争われ、６番人気で西村淳也騎手が手綱を執るコンジェスタス（栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）が、最後の直線で外から伸びて差し切り、新馬からの３連勝で重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、２分９秒９。

最後に差されて首差の２着に敗れたのは１番人気のベレシート（北村友一騎手）、３着は９番人気のラディアントスター（池添謙一騎手）だった。

高野調教師（コンジェスタス＝１着）「ジョッキーと牧場と、ダービーに向けてどこで権利を取るかという話をしていて、京都新聞杯に使いました。よく頑張ってくれたなと本当に思います。１戦ごとに良くなっていると思いますし、今日はレースのレベルが上がって、ペースなども全然違った。１コーナーもゴチャゴチャして、かなり大変だったと思います。それを切り抜けてこうやって勝ち切ってくれるあたり、本当にすごいなと思いますね。

距離は１ハロン延びたところ（日本ダービー）を目標にしているので、（延びても）大丈夫であってほしいですね。皐月賞を経験している馬は強いと思うので、いいコンディションで臨んで、チャレンジしていきたいと思います。まだ全然、緩い馬なので、無事に成長させていければ面白い馬になるかなと思います。放牧に出すたびにいい背中になって帰ってくる。無駄肉がとれて、いい成長をしています。

（西村淳也騎手との重賞Ｖ）ずっと昔からうちの厩舎に食いついてきてくれていたんですよ。だいぶ長い付き合いになりましたし、調教もよく手伝ってくれます。ああいうかわいいヤツだし、僕もすごくうれしかったですね」