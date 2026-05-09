辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの“生後9ヶ月記念おむつアート”公開「芸術的」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月9日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後9ヶ月を記念したおむつアートを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「芸術的」夢空ちゃんの“生後9ヶ月記念おむつアート”公開
辻は「夢さん5月8日で9ヶ月になりましたぁ」とつづり、9ヶ月を記念したおむつアートを公開。「つかまり立ちやハイハイ…毎日出来る事が増え可愛さ倍増中」と成長を報告し、「9カ月」と形作ったおむつとともに、笑顔の夢空ちゃんやハイハイする姿を披露した。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「笑顔が天使」「毎回癒されています」「ハイハイするのが楽しそう」「おむつアートでお祝いするの素敵」「芸術的」などといった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「芸術的」夢空ちゃんの“生後9ヶ月記念おむつアート”公開
◆辻希美、夢空ちゃんの9ヶ月おむつアート披露
辻は「夢さん5月8日で9ヶ月になりましたぁ」とつづり、9ヶ月を記念したおむつアートを公開。「つかまり立ちやハイハイ…毎日出来る事が増え可愛さ倍増中」と成長を報告し、「9カ月」と形作ったおむつとともに、笑顔の夢空ちゃんやハイハイする姿を披露した。
◆辻希美の投稿が話題
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「笑顔が天使」「毎回癒されています」「ハイハイするのが楽しそう」「おむつアートでお祝いするの素敵」「芸術的」などといった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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