1児の母・宮崎宣子、30センチカット報告に驚きの声「雰囲気全然違う」「スッキリしてて可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/09】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月7日、自身のInstagramを更新。髪を30センチ以上カットした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「スッキリしてて可愛い」30センチカットで雰囲気ガラリ
宮崎は「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました」「3年ぶり？のショートボブ」と報告。長かった髪を思い切ってカットし、ショートボブにした姿を公開した。「恐らく一生、もうあのロングにはしないと思う」とつづり、ロングヘアの手入れについても言及。ドライヤーは大変だったものの、結べばまとまるためロングの方が実は楽だったこと、エイジングによる癖やうねりも長さの重みで気にしなくても良かったことから、白髪染めだけで過ごしていたと明かした。
また、伸ばし続けているうちに人生最長の長さとなり、切るタイミングを失い、あれよあれよと3年が経過していたと説明。先端の傷みや、ドライヤーに20分かかること、息子に髪を踏まれること、絡まりや重さなどの悩みから「もう切る！！」と先月から決意していたと明かしている。「ロング生活に未練は一切ございません。あースッキリ」と、清々しい心境を記している。
この投稿には「ショートボブ似合いすぎ」「スッキリしてて可愛い」「すごく綺麗」「息子に踏まれる、ロングヘアあるあるですね」「雰囲気全然違う」「大人っぽくて素敵」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆宮崎宣子、3年ぶりのショートボブ披露
宮崎は「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました」「3年ぶり？のショートボブ」と報告。長かった髪を思い切ってカットし、ショートボブにした姿を公開した。「恐らく一生、もうあのロングにはしないと思う」とつづり、ロングヘアの手入れについても言及。ドライヤーは大変だったものの、結べばまとまるためロングの方が実は楽だったこと、エイジングによる癖やうねりも長さの重みで気にしなくても良かったことから、白髪染めだけで過ごしていたと明かした。
◆宮崎宣子の投稿が話題
この投稿には「ショートボブ似合いすぎ」「スッキリしてて可愛い」「すごく綺麗」「息子に踏まれる、ロングヘアあるあるですね」「雰囲気全然違う」「大人っぽくて素敵」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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