◇プロ野球 ファーム交流戦 ロッテー巨人（9日、ZOZOマリン）

ロッテの新助っ人・カスティーヨ投手が実戦復帰を迎えました。

ロッテの本拠地・ZOZOマリンで行われているロッテ2軍と巨人2軍のファーム戦。8回のマウンドには4番手としてカスティーヨ投手があがります。今季からロッテでプレーしているカスティーヨ投手は、オープン戦3試合に登板。しかし3月11日のオリックス戦で違和感を訴え途中降板となり、翌日「左ハムストリングスの損傷」と発表されていました。

実戦復帰となったこの日は先頭に四球を与えると、パスボールなどで進塁を許し、続く小濱佑斗選手に同点タイムリーを浴びます。さらに1アウト3塁の場面では浅野翔吾選手の犠牲フライで失点。後続にも四球で出塁を許しましたが、続く山瀬慎之助選手はファーストへのファウルフライで3アウトとしました。

この日は1回19球を投げ、被安打1、奪三振1、与四球2、2失点という成績。サブロー監督も新助っ人投手陣に期待を寄せていたこともあり、復調に期待がかかります。

なおリリーフとして起用されていた同じく新助っ人・ロング投手は、ファームで先発調整中。前日のファーム戦に先発登板しており、3回で被安打1、無失点の好投を見せています。