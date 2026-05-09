モデルの長谷川ミラ（28）がナビゲーターを務めるJ-WAVE「START LINE」（金曜後4・30）が8日に放送され、長谷川が当面の間、生放送の出演を休むことが発表となった。15日放送から当面の間、元「Sexy Zone」のマリウス葉さん（26）がナビゲーターを務める。

8日放送の終盤に長谷川が「そしてここでお知らせです。来週から、生放送の出演をしばらくお休みさせてもらうことになりました」と報告。理由などは明かさなかったが、「またパワーアップして戻ってきます」と宣言した。

番組の公式Xでも長谷川が生放送の出演をしばらく休むことが伝えられ、15日放送からはマリウスさんがナビゲーターを務めることを発表。「来週から新体制となる『START LINE』もよろしくお願いします！」と呼びかけていた。

この投稿に、ファンからは「マリウスさんのラジオ初めてなので楽しみ ミラさんのお帰りもお待ちしてます」「ミラさんいつまでお休みだろう…ふたりでお話ししてくれるのもまた楽しみです」などのコメントが寄せられていた。