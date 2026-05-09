¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬£µ²ó£´¼ºÅÀ¹ßÈÄ¡¡£µ²ó¤Ë¤ÏÄËº¨¤ÎÁöÎÝË¸³²¤â¡Ö¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£´¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÁöÎÝË¸³²¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤«¤é»°¿Í»Â¤ê¤òÈäÏª¤·Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢Â³¤¯£²²ó¤ËÀèÆ¬¡¦ºÙÀî¤È¥Ü¥¹¥é¡½¤ËÏ¢Â³»Íµå¡¢°ì»à¤«¤éÅÚÅÄ¤Ë£³¸ÄÌÜ¤Î»Íµå¤òµö¤·¤Æ°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤ÈÅÄÃæ¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡££°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Ë°ì»à»°ÎÝ¤«¤é¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î»°¥´¥í¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¡¦ÅÄÃæ¤ò¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢±¦ÏÓ¤¬»°ÎÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÁ÷µå¤·¤¿ºÝ¤ËÁö¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡ÖÁöÎÝË¸³²¡×¤ò¼è¤é¤ì¡¢»°Áö¤ÏËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¡££²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤òÆóÎÝ¤ËÌá¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤éÂ¼¾¾¤ÈºÙÀî¤ËÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¡¦¼ãÎÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤ÆÅê¼ê¸òÂå¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£