お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。本当に好きなおにぎりの具を明かす場面があった。

NHK「あさイチ」の新テーマソングを手がけた音楽プロデューサーのSTUTSからのメッセージの中で、「好きなおにぎりの具は何ですか」との質問が寄せられた。博多大吉が「華丸さんはあれね」と振ると、福岡出身の華丸は「明太子です。オフィシャルはね」と回答した。

大吉は「毎回言うけど。本当は何なの、じゃあ」と追及。自身については「私は本当に明太子なんですよ、僕。あらゆるおにぎりのときに、ドラフト1位は明太子。しているというか、好きだからやってますね」と力を込めた。

「で、華丸さんもそうだと。公には言っていますけれども、本当は？」と繰り返し尋ね、華丸は「本当はツナマヨでした」「おいしいよ」とぶっちゃけた。

「言わないよ」と続けると、大吉は「おいしいけれども、博多華丸が好きなおにぎりの第1位ツナマヨは…」とツッコミを入れた。華丸は「だからもう言ってないことにします」と淡々と話した。