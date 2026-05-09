「必ず『ハの字』でなければいけない」という明確なルールが存在

トラックなどの大型車両のリア部分には、必ず赤と黄色のリフレクターのような反射板が付けられています。その形は「ハの字」状から山のようなものまで様々ですが、いったいどんな効果を目指して付けられているのでしょうか。また、法律上での義務や、基準などはあるのでしょうか。

【言われてみれば…】トラックの後ろのリフレクター「向き」の法則とは!?（写真）

元大型トラックドライバーの交通心理士で、近畿大学・生物理工学部の島崎 敢教授は赤と黄色のリフレクターのような反射板について、こう解説してくれました。

「あの赤と黄色の縞模様は、正式には『大型後部反射器』と言い、車両総重量7t以上の貨物車に装着が義務づけられています。国際基準（UN R70）に基づいて規格が定められており、色の組み合わせ、縞の角度（約45度）、幅（100mm）、反射器全体の長さまで細かく決まっています」（島崎教授）

さらに、一見「様々な形がある」ようにも見える反射器の「縞の向き」も実は規定があるともいいます。

「縞模様の向きも規定されていて、後ろから見て『ハの字』になるように取り付けるのが正しいです。その理由については後述しますが、逆に取り付けて『V字』になると保安基準に適合しません。

なお、これら反射器は、自ら光るものではなく、『再帰反射』という性質を利用しています。照らされた光をもとの方向に返す仕組みなので、後続車のヘッドライトが当たると、そのドライバーの目に向かって光が戻ってくる。エンジンを切って路肩に停めているときでも、ヘッドライトさえ当たれば光って見えるわけです」（島崎教授）

なぜトラックだけなのか？

乗用車には、この反射器の装着義務はありません。トラックなどの7t以上の貨物車にのみ装着義務があるのは何故なのでしょうか。

「なぜこれほど目立たせる必要があるかというと、トラックは外形が四角いことが関係しています。

乗用車は丸みを帯びたシルエットをしているので、暗闇の中でも周囲のものと区別しやすい。その一方、トラックは四角い箱型で、建物や壁など他の人工物と形が似ています。

暗い場所ではテールランプの点だけが頼りになりますが、点の光だけでは距離感も車幅も掴みにくい。だからこそ、面として目立つ反射器が必要になります」（島崎教授）

また、前述の「ハの字」である理由については国際的な慣習からの採用だともいいます。

「『ハの字』の向きについて、ネット上などでは『こちらの方が幅が広く見える』『近くに見える』といった説が広まっていますが、実際にハの字とV字の向きの違いによる知覚の差を検証した実験研究は、少なくとも公開されている論文レベルでは見当たりません。

では、どうして『ハの字』が採用されているかと言うと、国際的な慣行として、斜線が下がっていく方向に『こちら側を通り抜けてください』という意味を持たせるルールがあります。そのルールに沿った結果、消防車や道路作業車の後面マーキングなどにも同じ『ハの字』の考え方が使われています」（島崎教授）

言い換えれば、科学的な根拠から「ハの字」になっているというものではなく、あくまでも国際的なルールがベースのようです。

「斜線の向きに関しては、知覚実験の結果というよりも、人間が作った標識ルールの体系から採用されているというわけです。

すでに日本国内でも広く普及していて、普通乗用車のドライバーの皆さんはもちろん、外国人の運転者でも、あの反射器の縞模様を見れば『大型トラック』と学習しています。その意味でも、国際的な標識ルールに基づいて反射器と斜線の向きが決まっているというわけです」（島崎教授）