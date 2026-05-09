MA55IVE THE RAMPAGEが、ニューシングル『EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION』を自身初の日本武道館公演の当日である6月10日にリリースする。

（関連：【映像あり】MA55IVE THE RAMPAGE、2ndツアーで披露した「EMPIRE CODE」ライブ映像）

本作には、2025年にリリースしたアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69」や、湘南乃風のHAN-KUNを迎えた「Sunshine feat. HAN-KUN」、SWEET REVENGEを迎えた「キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE」など全3曲が収められる。

映像付き形態には、2回目の単独ツアー『MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V”～EMPIRE CODE～』からDOBERMAN INFINITYがゲスト出演したZepp Haneda公演をフル収録。また、同公演のオープニングナンバーとなった「EMPIRE CODE (Produced by AK-69)」がYouTubeにて公開された。

あわせて公開されたジャケット写真は、「EMPIRE CODE」のMVのラストシーンから続く世界観を表現したもの。アルバムジャケットに登場した建造物の内部を舞台に、その物語の一場面を額縁の中に収めることで、同作から日本武道館へと続く軌跡を描いている。

さらに、日本武道館公演にHAN-KUNのゲスト参加も決定。HAN-KUNは「ライブで一緒に歌えるのを楽しみにしてますがその前にカラオケで歌いましょう（笑）“地元の仲間”みたいに！」とコメントしている。

・湘南乃風 HAN-KUN コメント

湘南乃風としてTHE RAMPAGEとのコラボを経てMA55IVEとのコラボ勝手にご縁を感じつつ改めて今回声を貰えてくれて感謝です。世代を越えても音楽という共通言語がある事で単純に楽しい時間を過ごせるって思ったし“地元の仲間”そんな空気感を作れるのも彼らの魅力なんだろうなと感じました。ライブで一緒に歌えるのを楽しみにしてますがその前にカラオケで歌いましょう（笑）“地元の仲間”みたいに！

（文＝リアルサウンド編集部）