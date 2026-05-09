“田中達也レッズ”が止まらない！ 破竹の４連勝！ 敵地で水戸を４−１撃破！
新体制発足から４連勝だ。
４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した。
浦和は24分に先制する。早川隼平の右CKから長沼洋一が力強いヘディングシュートを放つ。これは惜しくもクロスバーを叩くが、こぼれ球を安居海渡が押し込んだ。
このまま１点のリードで前半を終えたなか、後半に入って51分、マテウス・サヴィオに遅れてタックルした水戸の佐々木輝大が一発退場。浦和は数的優位となる。
すると70分に追加点。ペナルティエリア右付近で長沼からのパスを受けた小森飛絢が、巧みな切り返しから相手守備陣を翻弄し、最後は左足を一閃。鋭い一撃をゴールに突き刺した。
さらに77分には、１分前に投入されたばかりのイサーク・キーセ・テリンが早川のスルーパスに抜け出し、冷静な左足のシュートで得点。その２分後には、またもテリンが早川のボックス内左からのパスにワンタッチで合わせてゴールネットを揺らした。
浦和は84分に１点を返されたものの、それ以上の得点は許さず。そのまま４−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した。
浦和は24分に先制する。早川隼平の右CKから長沼洋一が力強いヘディングシュートを放つ。これは惜しくもクロスバーを叩くが、こぼれ球を安居海渡が押し込んだ。
すると70分に追加点。ペナルティエリア右付近で長沼からのパスを受けた小森飛絢が、巧みな切り返しから相手守備陣を翻弄し、最後は左足を一閃。鋭い一撃をゴールに突き刺した。
さらに77分には、１分前に投入されたばかりのイサーク・キーセ・テリンが早川のスルーパスに抜け出し、冷静な左足のシュートで得点。その２分後には、またもテリンが早川のボックス内左からのパスにワンタッチで合わせてゴールネットを揺らした。
浦和は84分に１点を返されたものの、それ以上の得点は許さず。そのまま４−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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