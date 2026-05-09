「これほど即戦力として活躍できる強打者が…」村上宗隆はMLB年間最高の“掘り出し物”　懸念材料が「誤りであったことを証明」

ホワイトソックスの村上宗隆の活躍に米メディアも驚きを隠せない。

現地時間5月8日には本拠地でのマリナーズ戦で3試合ぶりの15号ソロを放ち、メジャー史上初の8カード連続初戦本塁打をマーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジに並びメジャー全体トップとなった。

【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打

米誌『Sports Illustrated』の関連メディアである『Fastball』は「ホワイトソックス、ムネタカ・ムラカミというMLB年間最高の『掘り出し物』を獲得」と題した記事を掲載している。

同メディアは「ホワイトソックスのフロント陣は、今まさに多くの称賛を浴びてしかるべきだろう」とし、「若きスラッガー、ムネタカ・ムラカミは、日が経つごとに新たな形で私たちを驚かせてくれている。この26歳のルーキーは、昨オフのFA市場でリーグのほとんどの球団が獲得を見送ったのを尻目に、現在、驚異的なペースで長打を量産している」と伝えた。

さらに「これほど即戦力として活躍できる強打者が現れることは滅多にない」としたものの、ホワイトソックスは2年3400万ドル（約53億4500万円）という安値で契約したことで「まさに年間最大の“掘り出し物”といえるだろう」と指摘した。