「予測モデルの盲点。自信を損なう結果」最強打者と化して覆った下馬評　村上獲得を見送ったMLB関係者たちが漏らした“見識の甘さ”「三振の多さを重視しすぎた」

村上宗隆が脅威の打棒を見せ続けている。

勢いに陰りは見えない。「2番・一塁」で先発出場した現地時間5月8日のマリナーズ戦では、初回の第1打席でア・リーグトップタイとなる15号をマーク。相手先発のエマーソン・ハンコックから95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを巧みに捌き、左中間に特大アーチをかっ飛ばした。

【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打

まさに快進撃が続いている。今の村上は2019年のピート・アロンソが残したMLB全体の新人本塁打記録（53本）はおろか、2022年にアーロン・ジャッジが叩き出したア・リーグ史上最多の年間62本塁打も上回る63発ペースを維持。文字通り記録的な活躍と言っていいだろう。

もっとも、ここまでの活躍を予測できた者は多くはなかった。ポスティングシステムを施行した際にはNPBでの過去2シーズンにおける空振り率（36％）の高さが影響し、スカウトたちの評価は伸び悩んだ。そうした背景をふまえ、当時の米メディアでは、村上に対して「MLBでは通用しない」と断じる声もあった。

無論、今も空振りと三振の多さという「課題」は残っている。ただ、村上の圧倒的なパワーはそれを補って余りある。MLBでも十分に通用していると言えよう。

下馬評を覆された米球界内では、村上に対する認識の甘さを猛省する動きも見られている。米スポーツ専門局『ESPN』は、「多くの球団が“あらゆる要因が重なった”結果としてムラカミの獲得を見送った。しかし、彼は10数球団のフロント陣に恥をかかせた」とリポート。その中で、村上獲得を断念していた球団幹部たちのコメントも紹介した。