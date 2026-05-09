【RIZIN】平本蓮が皇治にキックを“当て逃げ”！ 前日計量で11kg以上の体重差
■『RIZIN.53』前日公開計量（9日／神戸ハーバーランド）
大会を明日に控えた公開計量が行われ、本戦に出場する全22人のファイター全員が契約体重をクリアした。前日のメディアインタビューでもお互いを挑発しあった平本蓮と皇治は、フェイスオフ撮影までは穏やかだったものの、退場する際に平本が皇治にキックをお見舞いし、一気に会場は騒然とした。
【動画】平本蓮が皇治にキックを“当て逃げ”！ 前日計量で11kg以上の体重差
2024年7月の『超RIZIN.3』の朝倉未来戦以来の復帰戦となる平本と、昨年5月の『RIZIN男祭り』のシナ・カリミアン戦以来の試合となる皇治。試合決定会見でも「ドーピング」「飲酒運転」と禁断のワードが飛び交い、エキシビションマッチながらバチバチにやりあった。
この試合は契約体重のない一戦だが、皇治の68.60キロに対して平本は79.85キロと11キロ以上の体重差が発生。皇治は「この白ブタを退治します」とイジったが、その直後に平本からキックを“当て逃げ”された。
怒りの収まらない皇治は再びマイクを握り「全部ステロイドのせい」とクスリネタでイジったが、先に席に戻った平本はニヤリとしていた。
大会を明日に控えた公開計量が行われ、本戦に出場する全22人のファイター全員が契約体重をクリアした。前日のメディアインタビューでもお互いを挑発しあった平本蓮と皇治は、フェイスオフ撮影までは穏やかだったものの、退場する際に平本が皇治にキックをお見舞いし、一気に会場は騒然とした。
【動画】平本蓮が皇治にキックを“当て逃げ”！ 前日計量で11kg以上の体重差
2024年7月の『超RIZIN.3』の朝倉未来戦以来の復帰戦となる平本と、昨年5月の『RIZIN男祭り』のシナ・カリミアン戦以来の試合となる皇治。試合決定会見でも「ドーピング」「飲酒運転」と禁断のワードが飛び交い、エキシビションマッチながらバチバチにやりあった。
この試合は契約体重のない一戦だが、皇治の68.60キロに対して平本は79.85キロと11キロ以上の体重差が発生。皇治は「この白ブタを退治します」とイジったが、その直後に平本からキックを“当て逃げ”された。
怒りの収まらない皇治は再びマイクを握り「全部ステロイドのせい」とクスリネタでイジったが、先に席に戻った平本はニヤリとしていた。