◇インターリーグ ブルワーズ6−0ヤンキース（2026年5月8日 ミルウォーキー）

ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が8日（日本時間9日）、本拠でのヤンキース戦に先発。剛速球を連発し、6回2安打無失点、11奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。

立ち上がり、先頭・グリシャムに102マイル（約161・1キロ）超えの直球を続け、3球三振。次打者・ライスにも直球を続け3球三振。ジャッジにはこの日、最速タイとなる103・6マイル（約166・7キロ）を投げ込み、右直に打ち取った。

6回まで95球を投げ、103マイル（約165・8キロ）超えは10球。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、スタットキャスト導入後、先発投手が1試合で103マイル超の速球を10球投げたのは史上初。また、102マイル（約164・2キロ）超えも22球を数え、史上最多。平均球速101・1マイル（約162・7キロ）は1試合に40球以上投げた投手の中で歴代最速という。

同サイトによると試合後、右腕は「すべてが噛み合い、完璧に調整されているような感じだった。気持ちよかったです」と振り返ったという。

また、敵軍のコメントも紹介。この日、昇格したばかりのヤンキース期待の若手大砲スペンサー・ジョーンズは「あんなに速い球は人生で見たことがない。数球ファウルにできただけでもすごいことです。今はそれで満足しておく」と舌を巻いた。