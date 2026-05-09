重盛さと美、ヘアカットで印象ガラリ「最強ビジュ」「小顔際立つ」と熱視線
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの重盛さと美が5月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】37歳美人タレント「イメチェン大成功」雰囲気ガラリの近影
黒髪ロングが印象的だった重盛は「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と報告。顔回りにレイヤーを入れたミディアムヘアにイメージチェンジした姿を公開した。また、「＃髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とハッシュタグも添え、白いショート丈のニットから美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「小顔際立つ」「イメチェン大成功」「クールでかっこいい」「すごく似合ってる」「大人っぽくて素敵」「最強ビジュ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「イメチェン大成功」雰囲気ガラリの近影
◆重盛さと美、新ヘア公開
黒髪ロングが印象的だった重盛は「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と報告。顔回りにレイヤーを入れたミディアムヘアにイメージチェンジした姿を公開した。また、「＃髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とハッシュタグも添え、白いショート丈のニットから美しいウエストをのぞかせている。
◆重盛さと美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小顔際立つ」「イメチェン大成功」「クールでかっこいい」「すごく似合ってる」「大人っぽくて素敵」「最強ビジュ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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