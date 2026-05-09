「今日好き」米澤りあ、幼少期公開で反響相次ぐ「すでに出来上がってる」「ポーズも天才」
【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月7日、自身のInstagramを更新。幼少期を公開した。
【写真】「今日好き」18歳美女「すでに出来上がってる」幼少期公開
米澤は「こどもの日終わったけど、まじ可愛くてくーさー」とコメントし、幼少期のショットを複数枚投稿。ドーナツショップでジュースを飲んでいる姿やワンピースを着て両手の人差し指を頬に当てたポーズを取っているショット、ホイップのおもちゃで遊んでいる様子などを公開し、「ちっちゃい時からミスド大好き 昨日も行った 可愛いけどまじクソガキ。今もなことは承知 ですが二日後には19サイ いやーーーん」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ポーズも天才」「ずっと可愛い」「天使」「すでに出来上がってる」「小さい頃からおしゃれ」「ポーズ決まってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳美女「すでに出来上がってる」幼少期公開
◆米澤りあ、幼少期公開
米澤は「こどもの日終わったけど、まじ可愛くてくーさー」とコメントし、幼少期のショットを複数枚投稿。ドーナツショップでジュースを飲んでいる姿やワンピースを着て両手の人差し指を頬に当てたポーズを取っているショット、ホイップのおもちゃで遊んでいる様子などを公開し、「ちっちゃい時からミスド大好き 昨日も行った 可愛いけどまじクソガキ。今もなことは承知 ですが二日後には19サイ いやーーーん」とつづっている。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ポーズも天才」「ずっと可愛い」「天使」「すでに出来上がってる」「小さい頃からおしゃれ」「ポーズ決まってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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