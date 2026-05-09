

EVNNE

５人組ボーイズグループのEVNNE（イブン）が８日、千葉・幕張メッセで開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のX STAGE（SHOWCASE）に登場。本番前にインタビューに応じ、『KCON JAPAN』に向けて準備してきたことや、最新曲「Backtalk」の振付について語った。

グループ名に「夜空に新たに浮かぶ星（Evening's Newest Etoiles）」という願いを込め、オーディション番組『BOYS PLANET』出身の実力派メンバーで結成された彼ら。本番直前、会場のバックステージで、新曲について語った。

今回のステージに向けて彼らが最も準備を重ねてきたのは、ライブの臨場感をダイレクトに伝える「ハンドマイク」でのパフォーマンス。「一生懸命準備してきたので、ぜひ注目してほしい」と語った。

また、新曲「Backtalk」の振付についてもメンバー自らレクチャー。ポイントは「窓を拭くような仕草」を取り入れたキャッチーな動き。スタイリッシュな楽曲の中に、親しみやすいエッセンスが盛り込まれている。

インタビューでさらに明かされたのは、サビ（コーラス）パートに隠された演出。一人がセンターで固定の振付を披露する一方で、残りのメンバーは完全に「フリー（自由）」になる部分があるという。「毎回本当に自由なので、ステージごとに全然違う姿をお見せできる」と見どころを述べた。