◇MLB カージナルス6-0 パドレス(日本時間9日、ペトコ・パーク)

パドレス・松井裕樹投手が今季初登板。メジャー最長の2回2/3を投げ、無失点としました。

4点ビハインドの5回、1アウト満塁で登板。しかし91.4マイル(147.1キロ)のフォーシームを打たれタイムリーを浴び、次打者にはスプリットを外野まで運ばれ犠牲フライで2点目を奪われました。

なおも2アウト1、2塁のピンチも、相手2塁走者の3盗がアウトになりこの回を終えました。

6回は相手下位打線を三者凡退に打ち取ります。さらに3イニング目となった7回は連打と四球で満塁のピンチを招きましたが、後続を三振とセカンドゴロとし無失点で切り抜けました。

この試合は2回2/3で38球を投げ、3被安打、2奪三振、1与四球、無失点。前の投手が残したランナーの生還は許したものの、松井投手は無失点の結果になっています。

松井投手は今年3月開催のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で侍ジャパンに選出されたものの、2月のキャンプ中に左内転筋を痛め出場を辞退していました。