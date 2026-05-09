歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。大物フリーアナから番組ロケで買ってもらい、今でも使っているものを明かした。

明日10日が母の日ということで、リスナーから母の日にまつわるメッセージも寄せられる中、アシスタントの垣花正アナウンサーが母に足をのせるタイプの「SIXPAD」をプレゼントしたことが明かされた。

すると、和田は「私ね、徳光さんとバスの旅行行く番組あるじゃないですか。あの時に、徳光さんとお買い物するコーナーがあるんですよ」とテレビ朝日「路線バスで寄り道の旅」に出演した時のことに言及。

「あれ3回ぐらい出してもらって。2回目、前回出た時は、（徳光さんに）お台場の包丁の有名なところで包丁を買っていただいて、その前はデパートに行って、SIXPADを買っていただいて。一緒にいるりっちゃんが“買ってもらえ、買ってもらえ”って。4万円ぐらいしたから“高いよ”って言ったら“大丈夫、大丈夫”って、買ってもらって、それから使ってますね」と明かした。

垣花アナは「あれいいですよね」と共感すると、和田は「考えたら、包丁も気を使わんともっと高いの買ってもらえば良かった」とぶっちゃけて笑わせた。