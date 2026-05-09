俳優の佐々木蔵之介（５８）が９日、都内で映画「幕末ヒポクラテスたち」の公開記念舞台あいさつに登壇した。

今作は幕末の医者たちの奮闘を描く医療時代劇。ロケは全て京都で行われており、京都出身の佐々木は「普段の話している自分の言葉を使ってできた。本当に幸せです」と笑顔だった。

撮影の裏話として、佐々木は「めちゃくちゃ京都が寒くて、セットも寒いんですよ」と切り出した。「（撮影で藤原）季節が刺されて、僕が机の上で緊急オペをした。季節は入れ墨に３〜４時間ぐらい早く入っていて、寒い中裸でやって、俺に焼酎ざっぱーんかけられて、『寒いです』『ごめんな寒いな』と（会話があった）」と過酷な現場だったことを明かしたが、「（撮影場にあった）ろうそくのろうがぽたっと（落ちた）。（藤原が撮影で）『あっつ』『寒い』（と正反対に苦しむので）、『どっちやねん！』と。それがおかしくておかしくて」とシュールな状況がツボに入ったという。

藤原季節は、当時を「確か僕初日だったんです」と振り返り、「過酷な現場始まったかと思って」と笑わせた。。

舞台あいさつには内藤剛志、緒方明監督も登壇、アコーディニストで作曲家のｃｏｂａも途中から参加し、「リベルタンゴ」を演奏した。最後は５人で鏡開きを行った。