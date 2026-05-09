元モー娘。飯田圭織、照り焼きチキン＆鮭弁当公開「丁寧に作られてて素敵」「彩りも完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「どれも美味しそう」彩り豊かな照り焼きチキン＆鮭弁当公開
飯田は「金曜日は照り焼きチキン＆鮭弁当」とつづり、食べやすいようにカットされた照り焼きチキン、焼き鮭、ごまを振ったゆで卵、ブロッコリーが詰まった手作り弁当を公開。さらに、別添えで用意した果物やチーズなども披露した。また「今日も暑いですね〜トレーナー着たら暑いです、、」「さ、お仕事頑張ってきます」と、近況を記している。
この投稿に、ファンからは「メインのおかずが2つもあって嬉しすぎる」「どれも美味しそう」「彩りも完璧」「丁寧に作られてて素敵」「栄養バランスが完璧」「お子さんたち喜びそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「どれも美味しそう」彩り豊かな照り焼きチキン＆鮭弁当公開
◆飯田圭織、照り焼きチキン＆鮭弁当公開
飯田は「金曜日は照り焼きチキン＆鮭弁当」とつづり、食べやすいようにカットされた照り焼きチキン、焼き鮭、ごまを振ったゆで卵、ブロッコリーが詰まった手作り弁当を公開。さらに、別添えで用意した果物やチーズなども披露した。また「今日も暑いですね〜トレーナー着たら暑いです、、」「さ、お仕事頑張ってきます」と、近況を記している。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「メインのおかずが2つもあって嬉しすぎる」「どれも美味しそう」「彩りも完璧」「丁寧に作られてて素敵」「栄養バランスが完璧」「お子さんたち喜びそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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