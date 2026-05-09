サンドウィッチマンの伊達みきおが９日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」に出演。激変した狩野英孝に衝撃を受けたことを明かした。

番組冒頭で伊達が「この間、５０ＴＡのライブに行ってきました」と、５０ＴＡ名義でミュージシャンとしても活動する狩野のライブを観にいったことを報告。６日に東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われた狩野の初アリーナライブで、「８０００人、即完（売）。英孝ちゃん１人で。めちゃくちゃ盛り上がってた。もうスターだね」と興奮ぎみに話した。

狩野は同じ宮城県出身の後輩でフジテレビ系の散歩バラエティー「かのサンド」などで共演。「なんか『かのサンド』とかやっている時の狩野英孝じゃないですよ。あの８０００人を巻き込んで。歌手。スター。これから付き合い方変わるかもしれない」と、普段とは違う狩野を目の当たりにして衝撃を受けたことを告白した。

相方の富澤たけしが「どう変わるんだよ！」とツッコむと、伊達は「尊敬してます。狩野英孝さん。本当にスゴいなあと思って」と思わずさん付けで呼んだ。「（観客が）みんな『ギャーッ』って。スゴかったわ、スゴいわ、アイツ！。全国からお客さん来てた。何せ即完だよ。大スターだな。ちょっとビックリした。あんな身内みたいな付き合いしてるのにさ」と興奮冷めやらぬ様子だった。