「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）

巨人の先発・田中将大投手は今季最短の５回５安打で、同ワーストの失点で降板し、今季初黒星を喫した。

１９８８年生まれの同学年で、ともに今年３８歳を迎える中日・大野雄大との投げ合い。初回は無失点の立ち上がりを見せた。

しかし、二回に先頭から２者連続でフルカウントから四球を与えてしまう。１死後もフルカウントから四球で満塁とし、田中に右前適時打を浴びた。それでも大野雄とカリステを連続見逃し三振に仕留めて、最少失点で切り抜けた。

０−１の五回１死三塁では、カリステの三ゴロを処理したダルベックが本塁へ送球。これで三走・田中幹也を三塁と本塁の間での挟殺プレーに持ち込んだ。

巨人は捕手・岸田、三塁・ダルベックとつないだが、俊足の田中幹也をなかなか追い詰められず、田中将が送球後に走者と接触して両者が転倒した。

走塁妨害が取られて田中がホームイン、ランナー二塁で再開された。田中はその後に２本の適時打を浴び、この回だけで３点を奪われた。

ベテラン右腕はこの試合まで３勝０敗、防御率２・３５。５試合全てで５回以上を投げて３失点以内の抑えてきた。チームの連敗ストップを託されてマウンドに立ったが、悔しい形での降板となった。