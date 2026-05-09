上坂すみれ、10年前の写真発掘！比較ショットに大反響「垢抜けて大人になってる」「まだJKコスいけるね」
声優の上坂すみれ（34）が、自身のインスタグラムを更新し、人気コンテンツ『艦隊これくしょん -艦これ-』吹雪のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「すみぺ、まだまだJKコスいけるね」「10年経っても変わらない愛を感じる」「30歳過ぎてから初めて醸し出される魅力」などと驚いている。
【写真】垢抜けた！10年前と今を比較 超ミニスカ制服姿の上坂すみれ
インスタでは「艦これ13周年おめでとう〜！そして、吹雪ちゃん改三実装おめでとう〜！！ということで吹雪ちゃん特集ですっ！我がアルバムをさかのぼっていろいろな吹雪ちゃんとの想い出を発掘しました！な、なつかしい…！」と写真を複数投稿。
「ゲームにアニメにイベントにキャラソンにと、吹雪ちゃんとともに本当にたくさんの経験をさせていただきました…！あらためて、ありがとうございますっ！司令官！海に眠る記憶を忘れずに、静かな海が明日も静かであるように…艦これと出逢わなければ触れることのなかったたくさんのこと、大切にします！これからもっ！」と思いをつづった。
投稿した写真は現在のものだけでなく、2016年のコスプレ写真も投稿しており、比較できる形にネット上は「すみぺ…素材の良さが凄い」「10年で魅せ方が進化している」「垢抜けて大人になってる」などと反応している。
【写真】垢抜けた！10年前と今を比較 超ミニスカ制服姿の上坂すみれ
インスタでは「艦これ13周年おめでとう〜！そして、吹雪ちゃん改三実装おめでとう〜！！ということで吹雪ちゃん特集ですっ！我がアルバムをさかのぼっていろいろな吹雪ちゃんとの想い出を発掘しました！な、なつかしい…！」と写真を複数投稿。
投稿した写真は現在のものだけでなく、2016年のコスプレ写真も投稿しており、比較できる形にネット上は「すみぺ…素材の良さが凄い」「10年で魅せ方が進化している」「垢抜けて大人になってる」などと反応している。