板谷由夏、実父の写真添え両親への思いつづる「今は今で楽しいけれど…」 GWを両親と過ごす
俳優の板谷由夏（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。GWを両親と過ごしたことを明かし、父の写真を公開した。
【写真】「今は今で楽しいけれど…」実父の写真添え両親への思いをつづった板谷由夏
板谷は「ゴールデンウィーク中、一緒に過ごした両親」と書き出し、窓から外を見つめる父の後ろ姿をアップ。「家族は形を変える。今は今で楽しいけれど小さい頃を思い出すと涙が出そうになる」と心境を吐露した。
続けて「お見送りや、さよならをするときなるだけ相手が見えなくなるまで手を振るのは父を習ってのことだ。板谷家の約束みたいなことかもしれない」と“父の姿”を明かし、「パパ、ママ、長生きしてください」と切実な思いをつづった。
この投稿には、「お父様の背中、素敵ですね」「家族は形を変える、、、すごく分かります」「素敵な約束」「お気持ちとてもよく分かります」「すごく沁みます」「いつまでもお元気でいて欲しいですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「今は今で楽しいけれど…」実父の写真添え両親への思いをつづった板谷由夏
板谷は「ゴールデンウィーク中、一緒に過ごした両親」と書き出し、窓から外を見つめる父の後ろ姿をアップ。「家族は形を変える。今は今で楽しいけれど小さい頃を思い出すと涙が出そうになる」と心境を吐露した。
続けて「お見送りや、さよならをするときなるだけ相手が見えなくなるまで手を振るのは父を習ってのことだ。板谷家の約束みたいなことかもしれない」と“父の姿”を明かし、「パパ、ママ、長生きしてください」と切実な思いをつづった。
この投稿には、「お父様の背中、素敵ですね」「家族は形を変える、、、すごく分かります」「素敵な約束」「お気持ちとてもよく分かります」「すごく沁みます」「いつまでもお元気でいて欲しいですね」などのコメントが寄せられている。