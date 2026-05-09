９月に開幕する愛知・名古屋アジア大会のテスト大会を兼ねたクリケットの男子Ｔ２０ワールドカップ（Ｗ杯）東アジア太平洋予選が８日から愛知県日進市などで始まり、日本は９日に行われたバヌアツとのグループステージ初戦を１２３―９３で制して白星発進した。

野球の原型になったと言われるクリケットは英国発祥の競技。投手がワンバウンドさせたボールをウィケットと呼ばれる的に当てればアウトが取れる。一方、打者はそれを防ぐために打撃面が平らなバットでボールを打って得点を狙う。２０２８年ロサンゼルス五輪では１２８年ぶりに実施競技に復活することが決まり、注目度が高まっている。

アジア大会用に野球場をクリケット仕様に整備した県口論義運動公園（日進市）での初実戦に臨んだ日本は、先攻で得点が伸び悩んだものの、守備では変化球を得意とする投手を中心に失点を抑えて快勝した。

主将の門脇フレミングケンデル（千葉シャークス）は「このピッチはボールが（よく）曲がる。明日の試合もスピナー（変化球投手）を５、６人使ってもいいと思う」と分析。宮内渉（ワイヴァーンズ）は「すごく大きなグラウンドでビックリ。アジア大会ではスタンドやモニターも設置されるので、プレーするのが楽しみ」と声を弾ませた。