カリナやサナへの“反応”も注目の的に。G-DRAGONのSNS行動を世界が「深読み」してしまう理由

G-DRAGONが再び「ボタン」を押した。今回の相手はaespaのカリナ。たった一つの「いいね」が、すぐさまニュースとして報じられた。

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カリナは先月27日、自身のインスタグラムに2ndフルアルバム『LEMONADE』のトレーラービハインドカットを公開した。白を基調とした全身スーツ姿の写真で、彼女らしいビジュアルが注目を集めたなか、その投稿にG-DRAGONが「いいね」を押したことが大きな話題となった。

G-DRAGON（写真提供＝OSEN）

これだけをもって何かを断定できるわけではない。そもそもカリナは、G-DRAGONの『TOO BAD』のミュージックビデオに出演した経験がある。

つまり、接点のない相手に突然反応したというより、過去に作品でつながりのある後輩への自然なリアクションと見ることもできる。

カリナ（写真提供＝OSEN）

それでも、G-DRAGONの「いいね」はニュースになる。ここに、G-DRAGONという存在の特殊さがある。

SNSの「いいね」は、本来なら誰もが押せる小さな反応にすぎない。気に入った写真や知人の投稿、あるいは応援の意味や何気ない動作として押されるものである。だが、G-DRAGONが押すと話は変わる。

誰に、なぜ押したのか。過去に接点はあり、そこに深い意味が存在するのか。たった一つのクリックに対して、周囲が一斉に物語を探し始める。

彼の「いいね」は、もはや単なるSNS上の動作ではなく、ファンやメディアが意味を読み取ろうとする「合図」のようなものになっている。

実際、彼の「いいね」はこれまでも何度も話題を呼んできた。

たとえば女優コ・ユンジョンのパリでの投稿に反応した際も、二人の特別な親交は知られていなかったが、それだけでニュースになった。多くの人が「深い意味はないかもしれない」と理解しながらも、どうしても気になってしまうのである。

コ・ユンジョン（写真提供＝OSEN）

別のケースでは、「いいね」が静かな支持として受け止められたこともある。

ASTROのチャウヌが納税関連の問題で謝罪文を掲載した際、G-DRAGONがその投稿に「いいね」を押したことが報じられた。二人は前年のAPEC首脳会議歓迎晩餐会で接点を持ち、その後も挨拶を交わす姿などが公開されていた。

そうした背景があったからこそ、この反応は単なるボタン以上の意味あるメッセージとして解釈された。

チャウヌ（写真提供＝OSEN）

一方で、彼のSNS上の反応は、BIGBANGをめぐる解釈も大きく動かしてきた。脱退したT.O.Pが約20年ぶりにソロアルバムを発表した際、関連投稿をアップして公開的に応援した。

これに対し、長年の仲ゆえの自然な姿だという声と、公開することへの批判がぶつかり合った。さらに投稿された画像の時刻が「8時19分」だったことから、デビュー日の8月19日を意味するのではないかという再結合説にまで発展した。

コーチェラ・フェスティバルに関連するティザー映像への反応も同様である。映像内の演出からT.O.Pの出演を推測したファンの投稿にG-DRAGONが「いいね」を押したことで期待が高まったが、実際に彼がステージに立つことはなかった。

それでもファンは、彼が反応したからには何かがあるはずだと読み解こうとする。この「読みたくなる力」こそ、彼のSNSが持つ独特の影響力といえる。

こうした力は、時に熱愛説にまで拡大解釈される。

サナ（写真提供＝OSEN）

TWICEのサナとの件は、厳密には「いいね」ではない。G-DRAGONが2025年4月、コールドプレイの韓国公演にゲスト出演した彼女たちの動画を共有した際、サナのアカウントだけをタグ付けしたことで熱愛説が浮上した。

この件については、後にサナ本人がYouTubeコンテンツで言及している。

当時、G-DRAGONはサナがMCを務める番組に出演しており、収録後の時期だったという。しかし出演回が未公開だったため、共演の事実を明かすことができず、タグ付けは撮影後の親近感を示すものであったと説明された。

文脈が見えない状態での一動作が、大きく膨らんで消費された一例である。

「いいね妖精」としての真意

G-DRAGONのSNSが興味深いのは、彼の小さな動きを、受け取る側が大きく読み解く点にある。

では、本人自身はなぜこれほどまでに「いいね」を押すのか。その理由について、彼はすでに自ら語っている。

G-DRAGONは2月、BIGBANGのD-LITEが運営するYouTubeチャンネルに出演し、自身が「いいね妖精」のように見られていることに触れた。

彼は、自身の宣伝のために公式投稿をチェックする際、ファンのなかにプロ級の腕前を持つクリエイターが多いことに気づいたという。そこで、応援への感謝と「もっと作ってほしい」という励ましの意味を込めてボタンを押していると明かした。

彼にとっての「いいね」はファンへの小さな感謝であり、特別な基準があるわけではない。ちょっとした空き時間に、指紋がなくなるほどの猛烈な速さで押しているのが実情である。親友の俳優イ・スヒョクが「ミスが多い」と指摘すると、本人も「手が大きいので、ミスすることも多い」と返している。

G-DRAGON（写真提供＝OSEN）

これらを踏まえれば、彼の「いいね」は意外なほど軽やかで自然なものである。それでもニュースになるのは、彼がG-DRAGONだからである。

長らくK-POPの中心に位置し、ファッション、音楽、交友関係のすべてが注目されてきた。彼が着るもの、聴くもの、会う人、そして押すボタンには、常に意味が探される。

普通の人なら見過ごされるはずの「いいね」が、彼の場合は立ち止まって読まれる。指先一つに物語が生まれてしまうその現象こそが、彼が今もなおスーパースターであり続けている証拠なのかもしれない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）