◇プロ野球 ファーム交流戦 ロッテー巨人（9日、ZOZOマリン）

ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が本拠地デビューを迎えました。

この日のロッテ2軍と巨人2軍のファーム戦は、ロッテの本拠地・ZOZOマリンで実施。7回のマウンドには2番手としてドラフト1位ルーキー・石垣元気投手があがります。先頭で迎えた巨人・荒巻悠選手には、初球で152キロのストレートを投じ、空振りを奪います。その後も3球で空振り三振。幸先良く1アウト目を奪いました。

その後も最速155キロをマークするなど、力強さを見せるも、ヒットと2つの四球で2アウト満塁のピンチ。ここで迎えた皆川岳飛選手には、ボール先行とするなかで追い込むも、押し出しの四球で失点。ここで降板となりました。この日は2/3回で27球を投げ、被安打1、奪三振1、与四球3、1失点という成績でした。

ここまではファームの4試合に登板。直近登板となった4月28日のソフトバンク戦では、1イニングを投げ、初の無失点に抑えていました。ここまでは防御率15.00としています。