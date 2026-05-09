ライバルを完膚なきまでに蹴散らした。「第27回兵庫優駿」（ダート1870メートル）が5日に行われ、単勝1.2倍に支持されたゴッドフェンサー（牡3＝盛本、父ルヴァンスレーヴ）が6馬身差の完勝。3冠戦線の2冠目をゲットした。

好発から道中は2番手を追走。向正面で小牧太騎乗のリーガルタイム（牡3＝柏原、父ベストウォーリア）に突っつかれたが、鞍上の吉村智洋はまったく動じない。3コーナー手前でピッチを上げると、4コーナーの立ち上がりではもう独走態勢。上がり3F37秒6は、同2位で2着に入線したミルトイブニング（牡3＝保利平、父タイセイレジェンド）より0.6秒も速く、1頭だけ次元が違った。

勝利騎手インタビューで吉村は「僕が思った通りの展開になってくれた」としてやったり。盛本師も「思い描いた勝ち方だったと思います」と胸をなで下ろした。今年から5月1週目の開催となり、6月10日に大井競馬場で行われる東京ダービー（Jpn1・ダート2000メートル）を目指すことも可能。師は「オーナーとの相談になりますけど、行けるローテーション。その方向も考えたい」と視野に入れていることも明かした。夢の「Wダービー制覇」なるか。状態次第だが、期待が膨らむ圧勝劇だった。