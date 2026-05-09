ペット用ベッドの中でくつろいでいたところ、思った以上にジャストフィットしていた猫ちゃんの光景が59万表示を超えて注目を集めています。その光景を見た人からは、「なんかジワジワくるｗ」「シュッとしてますねｗ」と驚きと絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：『ベッドでくつろぐ黒猫』を見たら→驚くレベルで『綺麗な形』になっていて…『まさかの光景』】

想像以上に三角形な美神ちゃん

「三角形すぎる」と注目を集めているのは、Xアカウント『ねここ』に投稿された猫ちゃんの光景。その日、黒猫の美神ちゃんの飼い主さんは、美神ちゃんの様子を見に行ったそう。すると、そこにはペット用ベッドの中に入ってくつろぐ美神ちゃんの姿があったといいます。

ベッドは美神ちゃんの体にぴったりのサイズだったようで、体がすっぽりと収まっていたそう。そんな美神ちゃんの姿に何か違和感を覚えた飼い主さんが、さらにその姿をよく見てみると…なんと、美神ちゃんは綺麗な『三角形』になっていたのだとか！ベッドに隙間なく収まった体のラインが見事な三角形を作り出しています。美神ちゃんの真顔の表情も相まって、そのシュールな雰囲気に思わずクスッと笑ってしまいます。

『アレ』に見えるという声も…

そんな美神ちゃんの姿を見た人からは、さまざまなものに見えるという声が続出。美神ちゃんの綺麗な三角形のフォルムには、「ギターピックみたい」「これはおにぎりですか？」といったユーモアあふれるコメントが寄せられることに。

ただベッドの中でくつろいでいただけの美神ちゃんですが、その愛らしい姿がたくさんの人に笑顔を届けてくれることとなったのでした。

想像以上に三角形な姿になった美神ちゃんの光景には、「三角ねこちゃんかわいすぎ」「見事な三角ｗ」「おめめキラキラ♡」といった感想も寄せられています。

Xアカウント『ねここ』では、この日のような猫ちゃんたちと飼い主さんの温かい日常の風景が投稿されていますよ。

美神ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ねここ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。