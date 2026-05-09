◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

１７頭立てで行われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が東京新聞杯に続く重賞連勝で、重賞３勝目を飾った。鞍上は２４年レーベンスティール以来の３勝目で歴代トップの江田照男に並んだ。勝ち時計は１分４５秒３。

２５年ダービー卿チャレンジＴで重賞初制覇。だが、続く安田記念１７着を機にダートに挑戦。エルムＳ１２着、ペルセウスＳ３着後、今年に入って再度、芝へ。京都金杯４着で復調の兆しをつかみ、前走からの２連勝につなげた。

２着には５番人気のステレンボッシュ（戸崎圭太騎手）、３着には１０番人気のレガーロデルシエロ（岩田康誠騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（トロヴァトーレ＝１着）「ステレンボッシュの後ろでちょうどいいポジションだと思いました。ずっとゴールまで目標がありましたので、トロヴァトーレはすごく頑張ってくれました。連続で重賞を勝ってよかったです。瞬発力がありますね。３、４コーナーですごく手応えが良かったです。ペースは普通だと思って少し心配しましたが、直線で我慢しました。坂を上ってからいい脚を使いました。上のレベルに行けると思います。コンディションも良くなってきましたので、上のレベルにトライしないといけないです」