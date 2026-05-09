８日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜・午後１１時）で見せた異色のコンビが、話題を呼んでいる。

この日放送された番組では、お笑いコンビ「ガクテンソク」奥田修二をゲストに、２度目の「ピン芸人に勝手にツッコむアワード」を開催。ランダムで選ばれたピン芸人にアドリブでツッコミを入れ、さらにおもしろくできるかを競うというもので、初代チャンピオンには奥田が選ばれていた。

スタジオには出場者として「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史や永野ら４人が登場。各々が個性的なキャラクターを持つピン芸人にツッコミを入れていく中、藤本のお相手はピン芸人の今丼くんに。登場するや否や、「誰やねん！」と放ち、今丼くんの姿を確認すると再び「ホンマ誰やねん！見たことないで！」とツッコんだ。

独特なネタを展開する今丼くんに翻弄されながらも、「終わりかい！なんやねん今の！」「誰が連れてきたんやこれ！」などツッコミを入れる藤本。ネタが終わっても、「どこがボケかわかんないのよ」などと困惑しながらも抜群の相性で爆笑を誘い、このやり取りに出演者からも「相方いないときは連れてきた方がいいと思いますよ」「とことん合いますね」の声がかけられた。

番組終盤の結果発表で優勝者に選ばれたのは藤本。今丼くんも登場し再びかけあいを見せるが、スタジオは盛り上がらず。キャスターを務めるアリタ哲平（くりぃむしちゅー・有田哲平）が「優勝者剝奪！」と鶴の一声で、優勝者なしという結果に終わった。

これに対して視聴者はＳＮＳ上で「でた！今丼くんｗｗｗ」「今丼くんと藤本のコンビ完璧！まさに神回！」「相性イイなｗ」「フジモンと今丼くんのコンビネーションｗｗ」「なんだかんだいってけっこう今丼くん、目にすることが多いような気がする」「確かに今丼くんを笑いにできるフジモン…、と思ったらしっかーくｗｗｗ」と盛り上がりを見せていた。