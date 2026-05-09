◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）

立大が早大を零封して初戦に勝利し、今春初の勝ち点奪取に前進した。０―０の３回２死二塁から、２番・長島颯（２年＝東農大三）が左前適時打を放ち先制。これが決勝点となった。投げては先発の道本想（１年＝星陵）が６回５安打無失点、６奪三振の好投でリーグ戦初勝利。継投策もはまり、１点差で逃げ切った。

この日、立大は約６０年ぶりとなる新応援歌「青春と夢の真ん中で」を初披露。スタンドには立教小学校の児童をはじめ、ＯＢのフリーアナウンサー、タレントの徳光和夫さん（８５）なども応援に駆けつけた。多くの立大ＯＢが駆けつけた注目の一戦で、“ナガシマ”が勝利の立役者になった。

立大で「ナガシマ」と言えば、昨年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）がいる。漢字は異なるが、ミスターと同じ読みの長島も背番号３を背負う。「先輩方がお前が（３番を）がつけろと言ってくれた。ビジョンに映る時とか、ユニホームを着るときとかに長島という名前で背番号３を背負っているんだなと実感する」。大舞台で力を発揮した長嶋さんのように、勝負強い打撃でチームに勝利をもたらした。

チームは今春のリーグ戦初の勝ち点奪取を目指し、１０日の２戦目に臨む。長島は「残りの試合を４連勝するだけ。明日勝って、一つでも順位を上げてチーム全体でまた秋に向かいたい」と意気込んだ。