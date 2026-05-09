山之内すず「大量生産しすぎ」サバ缶キーマカレー公開「具だくさんで美味しそう」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの山之内すずが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】24歳美人タレント「具だくさんで美味しそう」大量のサバ缶キーマカレー公開
山之内は「これから12食程サバ缶キーマが続きます。本当に学ばない。大量生産しすぎる」と記し、手作りしたキーマカレーの写真を投稿。缶詰のサバの他、小さく刻んだにんじんや玉ねぎ、えのきなどの具材がたっぷりと入ったキーマカレーが鍋いっぱいに出来上がっており、全て保存袋に詰めて冷凍したことを明かしている。
また「ちなみに今日のお弁当は玄米120gキーマ120gでした」と報告。「温泉卵はもちろん殻のまま保冷剤でしっかり守りながら おうち出て3時間以内に食べました」と振り返り、「これからの季節特に気をつけていきましょうね」と呼びかけている。さらに「スタートこれです まだサバ缶入れる前です」と鍋を火にかける前の様子も披露。大小のトマトや刻んだえのきなどが鍋に山盛りに詰め込まれており「野菜の水分でほんととんでもない」（※原文ママ）と記している。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「お店みたい」「インパクト強すぎ」「お店みたい」「作り置きに最高」「スパイスが効いて美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人タレント「具だくさんで美味しそう」大量のサバ缶キーマカレー公開
◆山之内すず、大量のキーマカレー披露
山之内は「これから12食程サバ缶キーマが続きます。本当に学ばない。大量生産しすぎる」と記し、手作りしたキーマカレーの写真を投稿。缶詰のサバの他、小さく刻んだにんじんや玉ねぎ、えのきなどの具材がたっぷりと入ったキーマカレーが鍋いっぱいに出来上がっており、全て保存袋に詰めて冷凍したことを明かしている。
◆山之内すずの投稿に「お店みたい」の声
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「お店みたい」「インパクト強すぎ」「お店みたい」「作り置きに最高」「スパイスが効いて美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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