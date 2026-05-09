イモトアヤコ、和食中心の手料理披露「器も素敵」「ハマグリの汁物美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いタレントのイモトアヤコが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的」ハマグリの汁物に胡麻和え…和食手料理公開
イモトは「晩ごはん」とつづり、和食中心の夕食を公開。食卓には、いんげんとにんじんに胡麻和え、ハマグリの汁物、刻みネギを添えた納豆、炊き込みご飯が並び、シンプルながらも栄養バランスの整った献立を披露した。
この投稿に、ファンからは「ハマグリの汁物美味しそう」「美しい夕食で美味しそう」「こういうご飯が一番落ち着く」「シンプルなのに栄養バランス完璧」「健康的」「家庭的でほっこりする」「真似したい献立」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的」ハマグリの汁物に胡麻和え…和食手料理公開
◆イモトアヤコ、和食披露
イモトは「晩ごはん」とつづり、和食中心の夕食を公開。食卓には、いんげんとにんじんに胡麻和え、ハマグリの汁物、刻みネギを添えた納豆、炊き込みご飯が並び、シンプルながらも栄養バランスの整った献立を披露した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハマグリの汁物美味しそう」「美しい夕食で美味しそう」「こういうご飯が一番落ち着く」「シンプルなのに栄養バランス完璧」「健康的」「家庭的でほっこりする」「真似したい献立」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】