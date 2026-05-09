デートで注文する瞬間、男性がもらした一言にモヤッ「私に言われても困るんですけど…」
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
先日、近所の自販機でみたコカ・コーラ（500ml）が190円もしてびっくりしてしまいました。ミネラルウォーター(約500ml)も140円。高いので、自販機ではなくスーパーに入って買ったのですが、こういう節約行動も婚活デート中だったら、なかなかやりにくいですよね。
物価上昇の影響をうけ、婚活・デートの費用も高くなっています。飲食代やレジャー施設代が上がり、結婚相談所、マッチングアプリも以前と比較すると値上がりしています。
◆「高いですね」にモヤッ……私が決めたわけじゃないのに
デートでのお金について、ちょっとした違和感を持った女性の話をご紹介します。
結婚相談所で婚活中の美幸さん（仮名・35歳）は恋愛経験がなく、お見合いでも良い出会いに恵まれずにいました。
「最近お見合いした方だと――ドリンクを注文する時にメニューを見て『高いですね』って言われたんです。私が場所を決めたわけじゃないのに、責められたみたい」
お見合いしたのは某駅直結の高級ホテルのラウンジで、コーヒー1杯2200円でした。
お見合いの場合、多くの結婚相談所は男性側が支払うというルールを設けていて、場所も相談所側が決めることが多いです。男性は美幸さんの分も支払えば4000円を超えと、かなりの出費です。美幸さん自身もコーヒー2200円は高いと感じたものの、それを目の前で言われたことに、モヤッときたようです。
婚活を始めた男性が「ホテルのラウンジのコーヒーって高くてびっくりした」というのはよく聞く話です。普段の外食は「一人でチェーン店に行くぐらい」という男性も多いですから、無理もありません。
とはいえ――男性にアドバイスするなら、まだ親しくない女性の前では「高い」と口にしないほうがいいでしょう。
◆「高い」と言われても平気だった女性の場合
美幸さんはこの男性を断っていますが、「高い」と口にする男性をさほど気にしない女性もいます。
関西在住の麻紀さん（仮名）は、お見合いの待ち合わせ場所であるホテルのラウンジ前で相手の男性と合流しました。
「ここ高いし混んでますね」
「そうですね。来る途中に割と空いてるカフェがあったからそこ行きませんか」
「そうしましょう」
こんなやりとりでホテルのラウンジから移動し、コーヒー代600円ぐらいの喫茶店でお見合いを行ったそうです。
麻紀さんいわく、「高い」「安い」と値段に反応するのは関西の日常だそうで、「高いですね」と言われてもそれほど違和感はなかったそうです。
ただ、その男性とはすぐに交際終了しています。
「高いと言われても嫌じゃないけれど、それが好印象というわけではないです。関西だって初デートで『高い』って言う人はそこまで多くないですからね」と麻紀さん。
◆女性から「高い」が出がちな場面とは
「高い」という言葉は、別の場面で女性から出ることもあります。
普段はUNIQLO、GUなどでしか服を買わず、美容室は数カ月に1回しか行かないという30代女性に、「婚活では、身だしなみにもう少しお金をかけてはどうか」と匂わせても、「高い」「コート以外で1万円以上の服を買ったことがない」「お見合いやデートでしか着ないなら安い方がいい」という反応でした。
もちろん、高い服を着たほうが婚活でうまくいくとは限りません。ただ、GUをおしゃれに着こなせるような女性は、逆に、美意識が高かったりヘアメイクも上手だったりするものです。比較検討できる婚活サービスでは、こうしたかわいい女性がライバルになるのです。
先日、近所の自販機でみたコカ・コーラ（500ml）が190円もしてびっくりしてしまいました。ミネラルウォーター(約500ml)も140円。高いので、自販機ではなくスーパーに入って買ったのですが、こういう節約行動も婚活デート中だったら、なかなかやりにくいですよね。
◆「高いですね」にモヤッ……私が決めたわけじゃないのに
デートでのお金について、ちょっとした違和感を持った女性の話をご紹介します。
結婚相談所で婚活中の美幸さん（仮名・35歳）は恋愛経験がなく、お見合いでも良い出会いに恵まれずにいました。
「最近お見合いした方だと――ドリンクを注文する時にメニューを見て『高いですね』って言われたんです。私が場所を決めたわけじゃないのに、責められたみたい」
お見合いしたのは某駅直結の高級ホテルのラウンジで、コーヒー1杯2200円でした。
お見合いの場合、多くの結婚相談所は男性側が支払うというルールを設けていて、場所も相談所側が決めることが多いです。男性は美幸さんの分も支払えば4000円を超えと、かなりの出費です。美幸さん自身もコーヒー2200円は高いと感じたものの、それを目の前で言われたことに、モヤッときたようです。
婚活を始めた男性が「ホテルのラウンジのコーヒーって高くてびっくりした」というのはよく聞く話です。普段の外食は「一人でチェーン店に行くぐらい」という男性も多いですから、無理もありません。
とはいえ――男性にアドバイスするなら、まだ親しくない女性の前では「高い」と口にしないほうがいいでしょう。
◆「高い」と言われても平気だった女性の場合
美幸さんはこの男性を断っていますが、「高い」と口にする男性をさほど気にしない女性もいます。
関西在住の麻紀さん（仮名）は、お見合いの待ち合わせ場所であるホテルのラウンジ前で相手の男性と合流しました。
「ここ高いし混んでますね」
「そうですね。来る途中に割と空いてるカフェがあったからそこ行きませんか」
「そうしましょう」
こんなやりとりでホテルのラウンジから移動し、コーヒー代600円ぐらいの喫茶店でお見合いを行ったそうです。
麻紀さんいわく、「高い」「安い」と値段に反応するのは関西の日常だそうで、「高いですね」と言われてもそれほど違和感はなかったそうです。
ただ、その男性とはすぐに交際終了しています。
「高いと言われても嫌じゃないけれど、それが好印象というわけではないです。関西だって初デートで『高い』って言う人はそこまで多くないですからね」と麻紀さん。
◆女性から「高い」が出がちな場面とは
「高い」という言葉は、別の場面で女性から出ることもあります。
普段はUNIQLO、GUなどでしか服を買わず、美容室は数カ月に1回しか行かないという30代女性に、「婚活では、身だしなみにもう少しお金をかけてはどうか」と匂わせても、「高い」「コート以外で1万円以上の服を買ったことがない」「お見合いやデートでしか着ないなら安い方がいい」という反応でした。
もちろん、高い服を着たほうが婚活でうまくいくとは限りません。ただ、GUをおしゃれに着こなせるような女性は、逆に、美意識が高かったりヘアメイクも上手だったりするものです。比較検討できる婚活サービスでは、こうしたかわいい女性がライバルになるのです。