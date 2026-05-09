◇MLB ブルージェイズ 2-0 エンゼルス(日本時間9日、ロジャース・センター)

決勝打を放ったブルージェイズの岡本和真選手が試合後、恒例のウオーターシャワーを浴びて驚きの表情を見せました。

「4番・サード」で先発出場した岡本選手は両チーム無得点の3回1アウト1、2塁の第2打席、相手先発のチェンジアップをはじき返し、二遊間を破る先制タイムリーを放ちました。

チームはこの後1点を追加すると、このリードを最後まで守り抜いて勝利。岡本選手も4回にマイク・トラウト選手の痛烈な打球を処理しダブルプレーを完成させるなど守備でも貢献し、チームの4連敗ストップに貢献しました。

試合後にはグラウンドインタビューに呼ばれた岡本選手。すると背後に忍び寄ったチームメートから恒例のウオーターシャワーを浴びせられました。赤い液体を浴びた岡本選手は飛び跳ねながら驚くも、最後は笑顔を見せました。

直近7試合連続安打とし、チームトップの10本塁打&24打点を記録するなど打線をけん引する岡本選手。何度も見受けられる“恒例行事”に、球団SNSは「慣れてきている」と伝えました。