歌手の小柳ルミ子さんが5月8日、自身のブログを更新。19日に再び歯の手術を受けることを報告しました。



【写真を見る】【 小柳ルミ子 】5月19日に再び歯の手術へ「麻酔をして 2時間程の予定です」「不良患者ですみません」



歯の定期健診を受けた小柳さんは、2月に2時間に及ぶ手術を受けた右下奥の歯の状態について「右下奥のヒビが入り 治した箇所は大丈夫でした しっかり付いてるそうです」と投稿。





続けて「19日 いよいよ手術です 麻酔をして 2時間程の予定です」と、今月19日に再び大がかりな歯の手術を受けることを明かしました。





5月30日には、元宝塚トップスターが集う武道館でのコンサートにゲスト出演する予定の小柳さんですが、「武道館コンサート本番にはちゃんと歌える様 考えて 考えて 支障のない様に治療して下さいます」と投稿。





2月の投稿で歯の治療について「新曲レコーディング テレビ収録を最優先にし 騙し騙し 伸ばし伸ばしにしていた」と明かしていた小柳さん。次回の歯の手術について「私の仕事を考慮して 大変な神経を使っての治療 先生 何時も有難うございます」「不良患者ですみません」と、歯科医師へ感謝の言葉を綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】