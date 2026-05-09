快適性と先進技術を融合

ヤマハモーターインディアから、先進機能と環境性能を両立したプレミアムスクーター「Fascino 125 Fi Hybrid（ファッシーノ125 Fiハイブリッド）」の2026年モデルが発表されました。

このモデルはインド市場向けのプレミアムな一台として位置づけられており、洗練されたデザインに加えて快適性と先進技術を融合させています。

【画像】ファッショナブルでオシャレ！ これが約13万円のヤマハ原付二種スクーター「ファッシーノ125Fiハイブリッド」です！ 画像で見る（30枚以上）

心臓部には、フューエルインジェクション（Fi）を搭載した排気量125ccの空冷4ストロークSOHC 2バルブ ブルーコア・ハイブリッドエンジンが採用されています。

このエンジンは最高出力6.0kW (8.2PS) ／6500rpm、最大トルク10.3Nm ／5000rpmを発生させます。

スマートモータージェネレーター（SMG）が組み込まれていることで、静粛なエンジン始動と加速時のパワーアシストが可能です。

また、燃費向上に寄与するアイドリングストップ機能（Automatic Stop & Start System）を備え、エタノールを20%混合したE20燃料にも対応しています。

流線型でスリークなプロファイルを持つ外観が特徴的で、スタイリッシュなLEDヘッドライトにはDRL（デイタイムランニングライト）が備わり、目を引くLEDテールライトと共に装備されています。

一部の上級グレードでは、カラーTFTメーターを介してスマートフォンアプリ「Y-Connect」との連携ができます。

この機能により、ターンバイターン方式のナビゲーション、音楽コントロール、着信・SMS・メール通知、スマートフォンのバッテリー残量表示、燃費トラッカー、最終駐車位置の記録、故障通知といった多彩な情報を利用できます。

実用性も高く、シート下には21リットルの大容量収納スペースが確保されています。このほか、多機能キースイッチや快適な座り心地のワイドシートも備わります。

軽量なボディによる良好な足つき性も魅力で、燃料タンクの容量は5.2リットルです。足回りには、テレスコピックサスペンションと110mm幅のリアタイヤが採用されています。

カラーバリエーションは、ドラムブレーキ仕様に「ビビッドレッド」、「メタリックホワイト」、「メタリックブラック」が用意されます。

ディスクブレーキ仕様では「クールブルーメタリック」、「ダークマットブルー」、「メタリックライトグリーン」が設定され、最上級グレードの「S」には「マットブラック」と「マットグレー」がラインナップされています。

価格設定は、ドラムブレーキ仕様が7万7200ルピー（日本円で約13万円）からとなります。

ディスクブレーキ仕様は8万9000ルピー（約15万円）からに設定されています（価格は共に5月上旬の為替レートで換算）。