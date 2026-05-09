◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が先発し５回８５球を５安打４失点（自責３）で３四球。０―４の６回に代打を送られ、開幕４連勝、日米通算２０４勝目を逃した。

初回は無失点で立ち上がったが、２回に１イニングまさかの３四球。１死満塁のピンチを招き、８番・田中に先制適時打を浴びた。この回だけで３７球。主導権を渡した。

打線の援護がないまま迎えた５回は、「三―本」間の挟殺プレーで自身が走塁妨害を犯し、２点目を献上。さらに村松に適時二塁打、細川に左越えタイムリーを浴びて一挙３失点した。

中日先発は同じ１９８８年生まれの大野雄大。昨年は敵地で２度投げ合って１勝１敗の五分だった。「今年、雄大は調子がいいので。ゲームに勝つには自分がいい投球をするしかない」と意気込んでいた。

試合前までは５試合に先発し３勝、防御率２・３５と安定感が光っていた。５回での降板は今季最短。４失点も今季ワーストとなった。

◇田中将の今季登板（☆は勝利投手、―は勝敗つかず）

４月１日 中日（バンテリンＤ）☆５回２／３ ９４球６安打２失点４Ｋ

８日 広島（マツダ）―７回７９球３安打１失点（自責０）５Ｋ

１６日 阪神（甲子園）☆６回８２球７安打３失点４Ｋ

２４日 ＤｅＮＡ（横浜）―６回２／３ ８７球８安打無失点３Ｋ

５月１日 阪神（甲子園）☆５回１／３ １０４球８安打３失点８Ｋ