3児の母・中村仁美アナ、手作り春巻き公開「綺麗な形」「サクサク感が伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの中村仁美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの春巻きを公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「綺麗な形」手作り春巻き
中村アナは「今夜は春巻きだぜ！」とつづり、こんがりと揚がった春巻きを投稿。傍らには揚げたじゃがいもも並んでいる。さらに「勿論、明日のお弁当もだぜ！」と記し、弁当用にも多めに作ったことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「サクサク感が伝わってくる」「じゃがいもも絶対おいしいやつ」「春の春巻き祭りですね」「最高のおかず」「食欲爆発しそう」「綺麗な形」といった声が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「綺麗な形」手作り春巻き
◆中村仁美アナ、手作り春巻き公開
中村アナは「今夜は春巻きだぜ！」とつづり、こんがりと揚がった春巻きを投稿。傍らには揚げたじゃがいもも並んでいる。さらに「勿論、明日のお弁当もだぜ！」と記し、弁当用にも多めに作ったことも明かしている。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「サクサク感が伝わってくる」「じゃがいもも絶対おいしいやつ」「春の春巻き祭りですね」「最高のおかず」「食欲爆発しそう」「綺麗な形」といった声が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】