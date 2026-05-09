3児の母・近藤千尋、残り物活用の弁当公開「詰め方が上手すぎる」「卵の茹で加減最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの近藤千尋が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用した手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「子どもが喜びそう」残り物活用の弁当公開
近藤は「昨日の残りのハンバーグ 笑」と添え、手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱にはハンバーグのほか、ハムで巻いた半熟卵、さつまいものおかず、きんぴらごぼう、チーズ、たらこパスタなど彩り豊かなおかずがぎっしりと詰められており、ふりかけをかけたご飯も添えられている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「忙しいのにここまで作れるの尊敬」「卵の茹で加減最高」「詰め方が上手すぎる」「子どもが喜びそうなラインナップ」「朝からこの完成度はすごい」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「子どもが喜びそう」残り物活用の弁当公開
◆近藤千尋、昨日の残りのハンバーグを入れたお弁当披露
近藤は「昨日の残りのハンバーグ 笑」と添え、手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱にはハンバーグのほか、ハムで巻いた半熟卵、さつまいものおかず、きんぴらごぼう、チーズ、たらこパスタなど彩り豊かなおかずがぎっしりと詰められており、ふりかけをかけたご飯も添えられている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「忙しいのにここまで作れるの尊敬」「卵の茹で加減最高」「詰め方が上手すぎる」「子どもが喜びそうなラインナップ」「朝からこの完成度はすごい」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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