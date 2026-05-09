所持金は数十円 運賃770円を支払わず…

タクシー運賃770円を支払わなかったとして、男が詐欺の疑いで現行犯逮捕されました。当時、男の所持金は数十円でした。

詐欺の疑いで現行犯逮捕されたのは、「鹿児島市に住む44歳」と名乗る男です。

鹿児島中央警察署によりますと、男は9日午前4時半頃、天文館からタクシーに乗ったあと鹿児島中央警察署近くで降りる際、運賃770円を支払わなかった詐欺の疑いがもたれています。

男は酒に酔った状態「後日払えばいいと思って」

運転手からの「乗客が料金を払ってくれない、トラブルになっている」との110番通報を受け、警察が駆けつけたところ、男は酒に酔った状態で、所持金は数十円でした。

警察が代金を払うよう促しましたが、支払う意思を見せなかったことから現行犯逮捕しました。

警察の取り調べに対し、「金を持っていなかったが、後日払えばいいと思ってタクシーに乗った」「だますつもりはなかった」という趣旨の話をしているということです。警察が、男の身元の確認を進めています。

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