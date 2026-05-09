1児の母・木村文乃「副菜迷走中」GW中に作った子どもの昼ご飯公開「栄養バランス完璧」「まかない飯も美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の木村文乃が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもに作った昼ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」焼きそばにサラダ…子どもへの昼ご飯公開
木村は「チビうさ ごはん」と題し、焼きそば、ハムと大根のサラダ、わかめのスープ、ブルーベリーが並んだGW中に作った子どもへの昼ご飯を披露。「青菜が使えなくなり副菜迷走中…」と明かし、「新しいレシピのインプットもしたいけど 心身共に余裕無いとインプットって難しい」「とはいえ時間は作るものであって…って震えるがな」と、胸中をつづった。
また「自分の引き出しにある中からなんとかどうにかひねり出してこの時期を乗り越えるんだ…！！！」と、前向きな思いを記している。続けて「そんな今日のまかない飯は具だくさんの麻婆風」と紹介し、調理中の麻婆風料理を投稿。「久々の中華鍋 やっぱり楽しい」とつづり、なすや青菜、ひき肉やねぎを中華鍋で炒めている様子を披露した。さらに、じゃがいもとキャベツの味噌汁も公開し、「私の使ってるフライパンや鍋 年期入りすぎてて恥ずかしいw」（※原文ママ）と、長年愛用している調理器具についても記している。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「青菜なしは厳しい」「リアルな悩みも共感しかない」「まかない飯も美味しそう」「料理上手すぎて見てて気持ちいい」「調理器具を大切に使ってるの素敵」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」焼きそばにサラダ…子どもへの昼ご飯公開
◆木村文乃、GW中の昼ご飯披露
木村は「チビうさ ごはん」と題し、焼きそば、ハムと大根のサラダ、わかめのスープ、ブルーベリーが並んだGW中に作った子どもへの昼ご飯を披露。「青菜が使えなくなり副菜迷走中…」と明かし、「新しいレシピのインプットもしたいけど 心身共に余裕無いとインプットって難しい」「とはいえ時間は作るものであって…って震えるがな」と、胸中をつづった。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「青菜なしは厳しい」「リアルな悩みも共感しかない」「まかない飯も美味しそう」「料理上手すぎて見てて気持ちいい」「調理器具を大切に使ってるの素敵」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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