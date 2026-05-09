高垣麗子／2019年撮影（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの高垣麗子が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。

【写真】46歳ママモデル「こだわり詰まっててすごい」自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当

◆高垣麗子、自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当披露


高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱には、刻み海苔を散りばめた白ごはん、鶏胸肉と野菜の塩麹炒めと甘酒卵焼き、スナップエンドウ、ミニトマトが彩りよく盛り付けられている。「最近また塩麹と甘酒は時間のある時に作って ストックしているので楽ちん」と明かし、「気温が上がってきているので 味付けは少し濃いめに」とお弁当作りの工夫についてもつづっている。

◆高垣麗子の投稿に「料亭のお弁当みたい」の声


この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「料亭のお弁当みたい」「健康的で栄養満点」「こだわり詰まっててすごい」などの声が上がっている。

高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】