1児の母・高垣麗子、自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当公開「料亭みたい」「こだわり詰まっててすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの高垣麗子が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「こだわり詰まっててすごい」自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当
高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱には、刻み海苔を散りばめた白ごはん、鶏胸肉と野菜の塩麹炒めと甘酒卵焼き、スナップエンドウ、ミニトマトが彩りよく盛り付けられている。「最近また塩麹と甘酒は時間のある時に作って ストックしているので楽ちん」と明かし、「気温が上がってきているので 味付けは少し濃いめに」とお弁当作りの工夫についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「料亭のお弁当みたい」「健康的で栄養満点」「こだわり詰まっててすごい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「こだわり詰まっててすごい」自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当
◆高垣麗子、自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱には、刻み海苔を散りばめた白ごはん、鶏胸肉と野菜の塩麹炒めと甘酒卵焼き、スナップエンドウ、ミニトマトが彩りよく盛り付けられている。「最近また塩麹と甘酒は時間のある時に作って ストックしているので楽ちん」と明かし、「気温が上がってきているので 味付けは少し濃いめに」とお弁当作りの工夫についてもつづっている。
◆高垣麗子の投稿に「料亭のお弁当みたい」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「料亭のお弁当みたい」「健康的で栄養満点」「こだわり詰まっててすごい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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