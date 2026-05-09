1児の母・長谷川理恵、息子への彩り豊かなプルコギ弁当公開「美味しそうすぎる」「スタミナつきそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの長谷川理恵が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「スタミナつきそう」息子への豪華弁当
長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすと昆布をたっぷりと散りばめたご飯に、ピーマン、にんじん、パプリカと彩り豊かな野菜を使ったプルコギ、ナポリタン、パセリを添えたボリューム感のある弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームも栄養も満点」「これは毎日食べたい」「美味しそうすぎる」「スタミナつきそう」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「スタミナつきそう」息子への豪華弁当
◆長谷川理恵、プルコギ弁当披露
長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすと昆布をたっぷりと散りばめたご飯に、ピーマン、にんじん、パプリカと彩り豊かな野菜を使ったプルコギ、ナポリタン、パセリを添えたボリューム感のある弁当を披露している。
◆長谷川理恵の投稿に「美味しそうすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「ボリュームも栄養も満点」「これは毎日食べたい」「美味しそうすぎる」「スタミナつきそう」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】