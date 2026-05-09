【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのブレーブス戦に１番指名打者で出場し、五回に勝ち越し適時打を放ち、４打数１安打１打点だった。

適時打は２試合連続。ドジャースは３―１で勝ち、２連勝を飾った。

接戦を制し、ドジャースのロバーツ監督は「１０月の試合のような雰囲気だった」と振り返った。ブレーブスはナ・リーグ東地区で首位を独走しており、西地区首位のドジャースにとっては、１０月のポストシーズンで対戦する可能性のある強敵だ。レギュラーシーズンで予定されている６試合の初戦で、大谷がバットで勝利に貢献した。

相手先発は、２０２４年にナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞したセール。過去の対戦は８打数２安打だったサイドスロー左腕に対し、一回は見逃し三振、三回は遊ゴロに倒れた。

迎えた第３打席は、五回二死二塁の好機。積極的に初球を狙った。内角のシンカーをとらえると、ゴロの打球は一、二塁間をしぶとく抜けて右前へ。勝ち越しの適時打となり、大谷は一塁ベース上で表情を引き締めたまま、手をたたいて喜んだ。

ロバーツ監督は「セールは球界屈指の投手。大谷の一打は大きかったし、（好投手から安打を打ったため）いい状態になっていると言えそうだ」と語った。