　ドルトムントとプーマは8日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。すでにオンラインショップなどで販売がスタートしている。

　新ホームユニフォームはイエローをベースとしたテクスチャーデザイン。首元や袖のリブにはブラックやホワイトが用いられている。

　今回はドルトムントの街の発展を支えてきた歴史的建造物からインスピレーションを得たユニフォームだという。クラブは公式サイトで次のように紹介した。

「デザインの中心的な要素は、印象的なグラフィックパターンです。2027年に閉鎖から40周年を迎えるツェッヘ・ミニスター・シュタイン(ドルトムントにあった炭鉱)と、今年創立100周年を迎えるドルトムンダーUタワーをモチーフにしています」

「この2つは、常に進化を続けてきた街、ドルトムントを象徴しています。ユニフォームには、ドルトムントの伝統的なイエローが、炭鉱の建築様式と周囲の街並みを織り込んだテクスチャーパターンによって生き生きと表現されています」

　ドルトムントは発表当日にホームで行われたブンデスリーガ第33節でフランクフルトと対戦し、3-2で勝利。この試合で選手たちが新ユニフォームを着用し、ファンにお披露目された。

この投稿をInstagramで見る

PUMA Football(@pumafootball)がシェアした投稿


この投稿をInstagramで見る

Borussia Dortmund(@bvb09)がシェアした投稿