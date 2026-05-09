C大阪vs長崎 スタメン発表
[5.9 J1百年構想リーグ WEST第16節](ハナサカ)
※16:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 17 高畑奎汰
DF 25 櫛引一紀
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
監督
高木琢也
※16:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 6 登里享平
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 17 高畑奎汰
DF 25 櫛引一紀
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
監督
高木琢也