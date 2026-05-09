―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　住友商 <8053>
　26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6141> ＤＭＧ森精機 　東Ｐ 　 +27.34 　　5/ 1　　　1Q　　　427.61
<8053> 住友商 　　　　東Ｐ 　 +22.95 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<8005> スクロール 　　東Ｐ 　 +22.38 　　5/ 7　本決算　　　　5.42
<7609> ダイトロン 　　東Ｐ 　 +22.29 　　5/ 7　　　1Q　　　 68.28
<4565> ネクセラ 　　　東Ｐ 　 +20.19 　　5/ 1　　　1Q　　　　黒転

<6724> エプソン 　　　東Ｐ 　 +16.48 　　5/ 1　本決算　　　 67.92
<3984> ユーザーロカ 　東Ｐ 　 +16.43 　　5/ 7　　　3Q　　　 25.28
<5857> ＡＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 +15.44 　　5/ 1　本決算　　　 15.25
<8739> スパークス 　　東Ｐ　　 +6.53 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<8058> 三菱商 　　　　東Ｐ　　 +5.19 　　5/ 1　本決算　　　　　－

<4326> インテージＨ 　東Ｐ　　 +4.35 　　5/ 7　　　3Q　　　 33.40
<8001> 伊藤忠 　　　　東Ｐ　　 +3.72 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ　　 +3.14 　　5/ 7　本決算　　　 22.00
<2802> 味の素 　　　　東Ｐ　　 +3.03 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<3064> モノタロウ 　　東Ｐ　　 +2.27 　　5/ 7　　　1Q　　　 21.63

<3191> ジョイ本田 　　東Ｐ　　 +2.09 　　5/ 1　　　3Q　　　 -9.63
<1898> 世紀東急 　　　東Ｐ　　 +2.05 　　5/ 7　本決算　　　　5.13
<5445> 東京鉄 　　　　東Ｐ　　 +1.98 　　5/ 7　本決算　　　-16.94
<9424> 日本通信 　　　東Ｐ　　 +0.79 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<5261> リソル 　　　　東Ｐ　　 +0.71 　　5/ 7　本決算　　　　2.53

<2053> 中部飼 　　　　東Ｐ　　 +0.65 　　5/ 7　本決算　　　-13.50
<2335> キューブシス 　東Ｐ　　 +0.50 　　5/ 7　本決算　　　 14.48
<5933> アルインコ 　　東Ｐ　　 +0.20 　　5/ 1　本決算　　　 15.23

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース