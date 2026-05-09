決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三菱商、伊藤忠、住友商 (5月1日～7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 住友商 <8053>
26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6141> ＤＭＧ森精機 東Ｐ +27.34 5/ 1 1Q 427.61
<8053> 住友商 東Ｐ +22.95 5/ 1 本決算 －
<8005> スクロール 東Ｐ +22.38 5/ 7 本決算 5.42
<7609> ダイトロン 東Ｐ +22.29 5/ 7 1Q 68.28
<4565> ネクセラ 東Ｐ +20.19 5/ 1 1Q 黒転
<6724> エプソン 東Ｐ +16.48 5/ 1 本決算 67.92
<3984> ユーザーロカ 東Ｐ +16.43 5/ 7 3Q 25.28
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +15.44 5/ 1 本決算 15.25
<8739> スパークス 東Ｐ +6.53 5/ 7 本決算 －
<8058> 三菱商 東Ｐ +5.19 5/ 1 本決算 －
<4326> インテージＨ 東Ｐ +4.35 5/ 7 3Q 33.40
<8001> 伊藤忠 東Ｐ +3.72 5/ 1 本決算 －
<7419> ノジマ 東Ｐ +3.14 5/ 7 本決算 22.00
<2802> 味の素 東Ｐ +3.03 5/ 7 本決算 －
<3064> モノタロウ 東Ｐ +2.27 5/ 7 1Q 21.63
<3191> ジョイ本田 東Ｐ +2.09 5/ 1 3Q -9.63
<1898> 世紀東急 東Ｐ +2.05 5/ 7 本決算 5.13
<5445> 東京鉄 東Ｐ +1.98 5/ 7 本決算 -16.94
<9424> 日本通信 東Ｐ +0.79 5/ 7 本決算 －
<5261> リソル 東Ｐ +0.71 5/ 7 本決算 2.53
<2053> 中部飼 東Ｐ +0.65 5/ 7 本決算 -13.50
<2335> キューブシス 東Ｐ +0.50 5/ 7 本決算 14.48
<5933> アルインコ 東Ｐ +0.20 5/ 1 本決算 15.23
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 住友商 <8053>
26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6141> ＤＭＧ森精機 東Ｐ +27.34 5/ 1 1Q 427.61
<8053> 住友商 東Ｐ +22.95 5/ 1 本決算 －
<8005> スクロール 東Ｐ +22.38 5/ 7 本決算 5.42
<7609> ダイトロン 東Ｐ +22.29 5/ 7 1Q 68.28
<4565> ネクセラ 東Ｐ +20.19 5/ 1 1Q 黒転
<6724> エプソン 東Ｐ +16.48 5/ 1 本決算 67.92
<3984> ユーザーロカ 東Ｐ +16.43 5/ 7 3Q 25.28
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +15.44 5/ 1 本決算 15.25
<8739> スパークス 東Ｐ +6.53 5/ 7 本決算 －
<8058> 三菱商 東Ｐ +5.19 5/ 1 本決算 －
<4326> インテージＨ 東Ｐ +4.35 5/ 7 3Q 33.40
<8001> 伊藤忠 東Ｐ +3.72 5/ 1 本決算 －
<7419> ノジマ 東Ｐ +3.14 5/ 7 本決算 22.00
<2802> 味の素 東Ｐ +3.03 5/ 7 本決算 －
<3064> モノタロウ 東Ｐ +2.27 5/ 7 1Q 21.63
<3191> ジョイ本田 東Ｐ +2.09 5/ 1 3Q -9.63
<1898> 世紀東急 東Ｐ +2.05 5/ 7 本決算 5.13
<5445> 東京鉄 東Ｐ +1.98 5/ 7 本決算 -16.94
<9424> 日本通信 東Ｐ +0.79 5/ 7 本決算 －
<5261> リソル 東Ｐ +0.71 5/ 7 本決算 2.53
<2053> 中部飼 東Ｐ +0.65 5/ 7 本決算 -13.50
<2335> キューブシス 東Ｐ +0.50 5/ 7 本決算 14.48
<5933> アルインコ 東Ｐ +0.20 5/ 1 本決算 15.23
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース